AKS nedir? Şarkıcı Alişan'ın arabasının aksı neden koptu?

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki oğlu Burak ile birlikte İstanbul'dan İzmir'e seyahat ederken trafik kazası geçirdi. Edinilen bilgiye göre yaşanan kazanan sebebi, aks kopması olarak açıklandı. Alişan ve ailesinin yaşadığı büyük şokun ardından kazanın sebebine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Aks nedir, aks kopması neden olur? İşte merak edilen detaylar…
AKS NEDİR?
Aks; diğer bir adıyla dingil olarak da bilinir. Otomobil, tren gibi ulaşım araçlarında yer alan aks, kendisine bağlı tekerlek ya da makine konstrüksiyonlarında taşıdığı dişli çarkları desteklemekle görevli elemanlar için kullanılır. Aks, alnızca eğilme gerilmelerinin etkisinde kalan, burulma gerilmelerinin etkisinde olmayan yani herhangi bir güç aktarmayan destekleme elemanıdır.
AKS NE İŞE YARAR?
AKS yolcular da dahil olmak üzere aracın tüm yükünü üstlenmektedir. Ayrıca araç hızlanırken, viraj girişlerinde, viraj çıkışlarında ya da frene basıldığında güvenliği ve konforu sağlamakla yükümlüdür.
Diferansiyelde sol ve sağ tarafta olmak kaydıyla iki tane aks yer alır. Aksları oluşturan genel aksamlar keçe, rulman ve körüklerdir. Aksların merkezlenmesini sağlayan aks rulmanları, aks kovanında yer alır. Aks keçeleri, aks kovanına monte edilir ve aks kovanı ile aks mili arasındaki yağın sızmasını engeller. Aks körükleri ise aksın iç ve dış bölümünde yer alır. Dışarıdan gelebilecek yabancı maddelerin girmemesini sağlar.
AKS NASIL KIRILIR?
AKS bozulmasında belirli etkenler bulunmaktadır. İşte AKS neden kırılır sorusunun yanıtı;