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nedir? Şarkıcı Alişan'ın arabasının aksı neden koptu?

Şarkıcı Alişan, kullandığı aracın aksının kırılması sonucu trafik kazası geçirdi. Ailesiyle birlikte İstanbul’dan İzmir’e seyahat eden ünlü şarkıcının aksı kopan arabası, bariyerlere çarpıp devrildikten sonra metrelerce sürüklendi. Yaşanan bu olayın ardından nedir, aks kopması neden olur sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 10:24 ABONE OL
AKS nedir? Şarkıcı Alişan'ın arabasının aksı neden koptu?

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki oğlu Burak ile birlikte İstanbul'dan İzmir'e seyahat ederken trafik kazası geçirdi. Edinilen bilgiye göre yaşanan kazanan sebebi, kopması olarak açıklandı. Alişan ve ailesinin yaşadığı büyük şokun ardından kazanın sebebine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Aks nedir, aks kopması neden olur? İşte merak edilen detaylar…

AKS NEDİR?

Aks; diğer bir adıyla dingil olarak da bilinir. Otomobil, tren gibi ulaşım araçlarında yer alan aks, kendisine bağlı tekerlek ya da makine konstrüksiyonlarında taşıdığı dişli çarkları desteklemekle görevli elemanlar için kullanılır. Aks, alnızca eğilme gerilmelerinin etkisinde kalan, burulma gerilmelerinin etkisinde olmayan yani herhangi bir güç aktarmayan destekleme elemanıdır.

AKS nedir? Şarkıcı Alişan'ın arabasının aksı neden koptu?

AKS NE İŞE YARAR?

yolcular da dahil olmak üzere aracın tüm yükünü üstlenmektedir. Ayrıca araç hızlanırken, viraj girişlerinde, viraj çıkışlarında ya da frene basıldığında güvenliği ve konforu sağlamakla yükümlüdür.

Diferansiyelde sol ve sağ tarafta olmak kaydıyla iki tane aks yer alır. Aksları oluşturan genel aksamlar keçe, rulman ve körüklerdir. Aksların merkezlenmesini sağlayan aks rulmanları, aks kovanında yer alır. Aks keçeleri, aks kovanına monte edilir ve aks kovanı ile aks mili arasındaki yağın sızmasını engeller. Aks körükleri ise aksın iç ve dış bölümünde yer alır. Dışarıdan gelebilecek yabancı maddelerin girmemesini sağlar.

AKS NASIL KIRILIR?

AKS bozulmasında belirli etkenler bulunmaktadır. İşte AKS neden kırılır sorusunun yanıtı;

  • Rulman bozulması: Genellikle dışarıdan alınan darbeler sonucunda oluşur.
  • Aşırı yük: Her aracın yük taşıma kapasitesi bellidir. Bilgiler ruhsatlarda da yer alır.
  • Aks keçesi deformesi: Yağ kaçaklarına sebep olabileceğinden frenlerin düzgün çalışmamasına neden olabilir.
  • Darbe: Aracı sürerken tekerleklerin döndüğü bölgede aksların hizasına darbe yapabilecek taş, odun ya da farklı cisimlere vurmaktan kaçınmak gerekir. Çünkü bu tür darbeler aksların kırılmasına yol açabilir.
AKS nedir? Şarkıcı Alişan'ın arabasının aksı neden koptu?
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AKS nedir? Şarkıcı Alişan'ın arabasının aksı neden koptu?
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