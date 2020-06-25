Anahtarı alıp dayısının evine girdi ve altınları çaldı

İstanbul Kağıthane'de ikamet eden Orhan ve Funda G. çiftinin bir çocukları vardı. Aile apartmanında ikamet eden çift 8 Ekim günü market alışverişinden döndüklerinde ise çocuklarını ağlar vaziyette buldular. Çocuğun ağlaması üzerine telaşla eve giren çift anahtarı da kapının üzerinde unuttu. Bu sırada üst kattan aşağı doğru inen Orhan G.'nin yeğeni olan Yasin K. ise iddiaya göre kapının üzerindeki anahtarı yanına alıp arkadaşları ile buluştu. Orhan G. ise ailesiyle birlikte misafirliğe gitmek için evden ayrıldı.

EVE GİRİP ZİYNET EŞYALARI ÇALDI

Dayısının evde olmadığını fırsat bilen yeğen akşam saatlerinde eve girdi. Dayısı ve yengesinin yatak odasına giren genç çocuk yatak odasında bulunan çekmecedeki 4 adet bilezik ve yanında bulunan diğer ziynet eşyaları aldı. Eve hırsız girmiş süsü vermek için de her yeri dağıttı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine dönen Orhan ve Funda çifti evi dağınık halde görünce polisi arayarak yardım istedi. Eve gelen polis çiftin evinde hırsızlık olayı yaşandığını belirleyince eşyalar üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Emniyet güçleri çiftin sahip olduğu ikametin giriş kapısında bir zorlama tespit etmeyince daireye anahtarla girilmiş olabileceğini değerlendirdi.

Kasasından çalınan parayı hırsızdan geri almak isterken canından oluyordu...O anlar kamerada | Video

DNA'DAN TESPİT ETTİLER

Bunun üzerine sabah saatlerinde alışverişe gittiği sırada anahtarı kapının üzerinde unuttuğunu fark eden Orhan G., üst kattaki yeğeninden şüphelendi. Polis ekipleri genç çocuğun ifadesini alınca gerçek ortaya çıktı. Suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren yeğenin parmak izi komodin çekmecesinde tespit edildi.

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Dayı yeğeninden şikâyetçi olunca genç çocuk hakkında "Hırsızlık" ve "Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından iddianame düzenlendi. 12 yıla kadar hapsi istenen hırsız yeğen ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.