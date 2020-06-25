BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da birbirinden avantajlı ürünleri ile dikkat çekiyor. 26 Haziran Cuma günü satışa çıkacak ürünleri önceden incelemek, avantajlardan haberdar olmak isteyenler; hafta başından itibaren BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya başladı. Peki, 26 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte BİM aktüel ürünler indirimleri!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA DEV FIRSAT MÜŞTERİLERİNİ BEKLİYOR…

BİM 26 Haziran aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Cuma gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Cuma günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor...