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'da !

'da kız arkadaşının yanına, uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisinin gittiğini duyan şahıs, pompalı tüfekle olay yerine gitti. Araçta bulunan pompalı tüfeği alarak eski sevgilisine ateş eden şüpheli, polis ile eski sevgilisini yaraladı. Pompalı tüfek ile ateş eden şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 22:06 Son Güncelleme: 25.6.2020 22:16 ABONE OL
Bursa'da aşk dehşeti!

Olay, saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzaklaştırma kararı olan 31 yaşındaki Tamer H. eski sevgilisi Büşra E.'nin yanına gelerek tartışmaya başladı. Eski sevgilisinin yanına geldiğini gören Büşra E. durumu polis ekiplerine ve yeni sevgilisi Serdar B.'ye haber verdi.

Bursa'da aşk dehşeti!

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ettiği sırada kızın yeni sevgilisi 33 yaşındaki Serkan B. geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle eski sevgili Tamer H.'ye bir el ateş etti.

Bursa'da aşk dehşeti!

Açılan ateş sonucu müdahale eden Ö.Y. bacağından yaralandı. Polisin yaralandığını gören Serkan B. pompalı tüfeği bırakarak bu sefer de bıçakla eski sevgili Tamer H.'ye saldırdı. Tamer H.'yi kolundan ve kalçasından bıçakla yaraladı. Polis ekiplerinin telsizden yaptığı ihbar sonucu olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da aşk dehşeti!

Yaralı ve ve Tamer H. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ateş ederek olay yerinden kaçan Serkan B. ise polis ekipleri tarafından Merinos Parkı içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan, Serkan B.'nin araçtan tüfeği aldığı ve olay yerine gidişi saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da aşk dehşeti!
Bursa'da aşk dehşeti!
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Bursa'da aşk dehşeti!
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