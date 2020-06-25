Bursa'da aşk dehşeti!

Yaralı polis memuru ve ve Tamer H. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ateş ederek olay yerinden kaçan Serkan B. ise polis ekipleri tarafından Merinos Parkı içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan, Serkan B.'nin araçtan tüfeği aldığı ve olay yerine gidişi saniye saniye kameralara yansıdı.