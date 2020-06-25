Çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Evde doğal malzemelerle çamaşır makinesi temizliği s1

Günümüzde neredeyse her evde bulunan çamaşır makinelerinin bakımı genelde ihmal edilir. Hep temiz olduğunu zannederiz ama çamaşır makinelerinin de düzenli olarak temizliğinin yapılması gerekmektedir. Uzun süre kalan çamaşırlar, zamanla içinde biriken kirler çamaşır makinesinin kirlenmesine yol açıyor. Bu da çamaşır makinesinin kötü kokmasına da sebep oluyor. Çamaşır makinesi temizliği nasıl yapılır? Detaylarıyla haberimizde…

Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?

Ev hanımlarının vazgeçilmezi olan çamaşır makinelerini ihmal etmemek gerekiyor. Aksi takdirde makineniz yıkama özelliğini kaybetmeye başlar, çamaşırlarınızın yıkansa bile kötü kokmasına ve daha büyük sorunlara yol açar. Evde en kolay çamaşır makinesi temizleme yöntemi nedir? Çamaşır makinesi temizliği nasıl yapılır? Çamaşır makinesi temizlemek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor… Çamaşır makinenisinin içi nasıl temizlenir diye düşünmeyin. Çamaşır makinesi temizleyicisi nasıl kullanılır? Evde doğal malzemelerle çamaşır makinesini temizleyebilirsiniz. Bu işlem sırasında ise ekonomik malzemeler kullanabilirsiniz:

Beyaz Sirke ve Limon Tuzu

Sirke ve Karbonat

Elma Sirkesi ve Su

Çamaşır Suyu

Bulaşık Makinesi Tableti

Beyaz Sirke ve Limon Tuzu: Çamaşır makinesinin içi nasıl temizlenir sorusunun yanıtı kireçleri yok etmede bir numaralı çözüm olan limon tuzudur. Limon tuzu ile bulaşık makinesi temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Bir kasede 3 kaşık limon tuzu ile 1 su bardağı beyaz sirkeyi iyice karıştırın.

Limon tuzu eridikten sonra bu karışımı deterjan gözüne dökün.

Çamaşır makinenizi yüksek sıcaklıkta çalıştırın.

Sirke ve Karbonat: Çamaşır makinenizi, evinizin kurtarıcısı olarak bilinen karbonat ve sirke yardımıyla çok kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Sirke ve karbonat ile çamaşır makinesi temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz: (Çok kirli kıyafetleri yıkadıktan sonra veya yoğun yıkama sonrası bu işlemi uygulayabilirsiniz.)

Bir bardağa bir paket karbonat koyup kalan kısmı da beyaz sirke ile doldurun.

Sirke ve karbonat karışımını çamaşır makinesinin içine veya deterjan haznesine dökün.

Bir tur kısa sıcak ayarda çalıştırın. (Maksimum 1 saat olacak şekilde)

Elma Sirkesi ve Su: Elma Sirkesi ve su ile çamaşır makinesi temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Bir bardağa aynı ölçüde elma sirkesi ve su koyup karıştırın.

Elma sirkesi ve su karışımını çamaşır makinesinin içine veya deterjan haznesine dökün.

Bir tur kısa sıcak ayarda çalıştırın. (Maksimum 1 saat olacak şekilde)

Çamaşır Suyu: Çamaşır makinesinin her bir bölümünü temizlemek için çamaşır suyu kullanabilirsiniz. Deterjan bölmesi, lastik contaları ve dış yüzeyi zamanla kirlenmeye başlar. Ilık bir bez yardımıyla çamaşır makinesini temizleyebilirsiniz. Makineyi temizlemeden önce eldiven kullanarak ellerinizi koruyabilirsiniz. Çamaşır suyu ile çamaşır makinesi temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Bir bardağa birkaç damla çamaşır suyu ve ılık suyu koyup karıştırın.

Bulaşık süngeri veya temiz bir bezi karışıma sürüp temizlik işlemine başlayın.

Özellikle lastik koruyucularının iç kısmını bu yöntemle daha temiz hale getirebilirsiniz.

Bulaşık Makinesi Tableti: Bulaşık makinesi tableti son zamanlarda çok sık kullanılan bir çözümdür. Bu tablet içerisinde kireç çözücü, temizleyici ve parlatıcı özellikler bulunmaktadır. Tablet ile çamaşır makinesi temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Deterjan haznesinin temiz olduğundan emin olun.

Tableti makinenizin kazan kısmına atıp sıcak programda makinenizi çalıştırın.

Çamaşır makinenizin kapak kısmındaki biriken küfleri sünger yardımı ile temizleyin.

Çamaşır makinesi temizleyicisi olarak yukarıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Çamaşır makinesi kireç sökücü nasıl kullanılır? Çamaşır makinesi kireci nasıl temizlenir?

Çamaşır makineleri zaman içinde kireç tutar. Bu kireç artıkları makinenizde teknik arızalara neden olabilir ve bazen bu arızalar makinenizin çöp olmasına sebep olabilir. Bu nedenle çamaşır makinenizi düzenli olarak kireçten arındırmanız gerekmektedir. Dışarıdan satın alabileceğiniz kireç sökücü ürünler makinenizi temizlemenize yardımcı olacaktır. Bu tür ürünler için her zaman kullanım talimatlarını takip etmeniz gerekmektedir.

Alternatif olarak sirke, çamaşır makinesinin temizliğinde kireç çözücü olarak kullanılabilir. Makinedeki deterjan gözüne bir bardak sirke ekleyin ve en yüksek sıcaklık ayarında makine boş iken çalıştırın. Emin olmak için tekrar yüksek sıcaklıkta çalıştırın. Ayrıca sirke, makinenizdeki kötü kokulardan kurtulmanıza da yardımcı olur.

Düzenli olarak kullanacağınız bu temizleme yöntemleri sayesinde arızaları önleyebilir ve çamaşır makinenizin ömrünü uzatabilirsiniz.

Çamaşır makinesi kokusu nasıl giderilir?

Çamaşır makineleri evlerde en çok kullanılan elektrikli cihazlardan biridir. Hayatımızı kolaylaştıran bu makineler, zamanla biriken kir nedeniyle kötü kokulara neden olabilir. Bu durum yıkama kalitesini de bozar. Ayrıca kokunun bir diğer sebebi de makinenin içerisinde bıraktığımız çamaşırlardan kaynaklı da olabilir. Çamaşır makinesi kokusunu gidermek için şu yolları izlemek gerekmektedir:

Deterjan bölmesini yıkayın.

Makinenin içini ve lastiğini temizleyin.

En sıcak ayarda makinenizi boş çalıştırın.

Filtreyi temizleyin.

Çamaşır makinesi koku gidericisi olarak çamaşır suyu, sirke ve tuzu karıştırıp kullanabilirsiniz.

Bulaşık makinesi nasıl temizlenir? Evde en kolay bulaşık makinesi temizleme yöntemi