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Cep telefonu hırsızları kaçtı, polis kovaladı

Bahçelievler’de şüphe üzerine durdurulan iki şahıs bir anda kaçmaya başladı. Yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Kovalamaca sırasında bir polisin parmağı kırılırken şüphelilerin üzerinden onlarca çalıntı telefon ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 25.6.2020 10:39 Son Güncelleme: 25.6.2020 10:56 ABONE OL
Cep telefonu hırsızları kaçtı, polis kovaladı

İstanbul Emniyeti Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 'Hırsızlık' konusuyla ilgili çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi, Altın Sokak üzerinde 20 Haziran 2020 günü saat 10:00 sıralarında yapılan kontrollerde bir aracın içinde bulunan şahısların durumundan şüphelenilerek dur ihtarında bulunuldu. Şahıslar dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı ve 500 metre sonra aracı çarparak yaya olarak kaçmaya devam etti.

POLİSİN PARMAĞI KIRILDI

Yaşanan kovalamaca sonucunda Hüseyin A. (20) ve Adem A. (27) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Polislerden birinin müdahale esnasında sağ el baş parmağının kırıldığı öğrenildi.

Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramasında; 16 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen Hüseyin A. ve Adem A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cep telefonu hırsızları kaçtı, polis kovaladı
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