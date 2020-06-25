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Cuma namazı nasıl kılınır? Okunacak sureler ile !

Müslüman alemi açısından önemli bir gün olan Cuma günün gelmesi ile birlikte bugünün huzurunu yaşayan vatandaşlar Cuma namazı kılınışına yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Camilerin ibadete açılması ile birlikte gerekli kurallara uyarak vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirecekler. Buna göre; Cuma namazı nasıl kılınır? ile okunacak sureler!

Giriş Tarihi: 26.6.2020 01:40 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır? Okunacak sureler ile Cuma namazı kılınışı!

Cuma gününün gelmesinin coşkusunu ve huzurunu yaşayan vatandaşlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Corona pandemisi nedeniyle bir süreliğine kapatılan camilerin ibadete açılmasının ardından vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kılabilecekler. Buna göre; Cuma namazı nasıl kılınır? Okunacak sureler ile Cuma namazı kılınışı!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarıyla şöyle;

Cuma namazı nasıl kılınır? Okunacak sureler ile Cuma namazı kılınışı!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

  • Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
  • Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
  • Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
  • Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
Cuma namazı nasıl kılınır? Okunacak sureler ile Cuma namazı kılınışı!
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Cuma namazı nasıl kılınır? Okunacak sureler ile Cuma namazı kılınışı!
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