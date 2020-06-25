Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 26 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri!

Corona pandemisi nedeniyle uzunca bir süredir kapatılan camiler ibadete yeniden açıldı. Hal böyle olunca; vatandaşlar namazı camilerde kılmak istiyorlar. Camilerde corona virüsü önlemlerinin alınması ile birlikte il il Cuma namazı saatlerini araştıranların sayısı artıyor. Bu bağlamda; Cuma namazı saati kaç, saat kaçta kılınacak? 26 Haziran Cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul Cuma namazı saati: 13:12

Ankara Cuma namazı saati: 12:56

Diyanet ile 26 Haziran il il Cuma namazı saatleri!