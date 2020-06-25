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’de tacirlerine eş zamanlı operasyon

’de kent genelinde tacirlerine yapılan operasyonda 9 kişi yakalanırken 130 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve satışından kazanılan 13 bin 940 TL ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 18:07 ABONE OL
Denizli’de uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon
Denizli'de kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda 9 kişi yakalanırken 130 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından kazanılan 13 bin 940 TL ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde temin eden şahısları takibe aldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen Narkotik Şube ekipleri 9 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 130 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, satış sırasında kullanılan materyaller ve uyuşturucu madde satışından kazanılan 13 bin 940 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 9 şahıs tutuklanarak cezaevine
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Denizli’de uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon
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