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Dini nikahlı eşi ile babasını öldüren şüpheli yakalandı

'nın Siverek ilçesinde evi terk eden dini nikahlı eşi ile babası 'ı av tüfeği ile öldüren, akrabaları 'ı da yaralayan , jandarma tarafından yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 16:14 ABONE OL
Dini nikahlı eşi ile babasını öldüren şüpheli yakalandı

Olay, pazartesi günü ilçeye bağlı Börüncek Mahallesi'nde meydana geldi. Aynur Arslan, 2 ay önce dini nikahlı eşi Halim Çakırtaş'ı terk edip, babasının yanına yerleşti. Çakırtaş, eşini ikna edip yeniden eve götürmek için Hacı Arslan'ın evine gitti. Ancak Aynur Arslan gitmek istemeyince, tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aracına giden Çakırtaş, bagajdan aldığı av tüfeğiyle geri dönüp, Aynur Arslan ile babası Hacı Arslan ve akrabaları Fatih Altuntaş'a ateş etti. Aynur Arslan ile babası Hacı Arslan yaşamını yitirdi, Fatih Altuntaş ise yaralandı. Altuntaş, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan Halim Çakırtaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Çakırtaş'ın, Bayırözü Mahallesi kırsalında saklandığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla Halim Çakırtaş gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Halim Çakırtaş'ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Dini nikahlı eşi ile babasını öldüren şüpheli yakalandı
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