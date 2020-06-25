Düğün salonları ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı düğün salonlarında uygulanacak kurallara ilişkin genelge yayımladı

Düğün salonları ile ilgili yeni bir genelge yayımlandı. Düğün sahibi olan aileler ve düğün salonu işletmecileri tarafından uzun süredir araştırılan 'düğün salonları ne zaman' açılacak sorusu, normalleşme takvimi ile yanıt bulmuştu ancak düğün düzeni ve uyulması gereken kurallara ilişkin henüz bir bilgi yoktu. İçişleri Bakanlığı, 24 Haziran tarihinde yayımladığı genelge ile, kuralları kamuoyu ile paylaştı. Peki, düğün salonlarında hangi kurallara uyulması gerekiyor? İşte , genelgeye ilişkin detaylar...
DAMAT VE GELİN DIŞINDA...
Düğün salonlarında misafirlerin oturma düzeni, masalar arası mesafe en az 1,5 metre ve sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.
Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmayacak, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak, takılar toplama kutusuna konulacak.
Düğün mekanlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacak.