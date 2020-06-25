Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 25 Haziran 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!

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hangi illerde yattı? 25 Haziran 2020 iller sorgula!

Ülkemizde devlet tarafından vatandaşlara destek amaçlı yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan e devlet üzerinden sorgulanıyor. Muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımlarına destek olunması amacıyla verilen sosyal yardımlardan biri olan iller Haziran ayında araştırılan konular arasında yerini alıyor. Buna göre; 25 Haziran hangileri? Evde bakım parası yatan iller nasıl sorgulanır? İşte evde bakım maaşı (parası) yatan iller sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 25.6.2020 12:23 Son Güncelleme: 25.6.2020 12:25 ABONE OL
Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 24 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılmaya ve sorgulanmaya devam ediliyor. Haziran ayının son günlerine girerken evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar hangi illerde bakım maaşlarının yattığına dair sorgulamalar yapıyor. Bakıma muhtaç, ihtiyacı olan yaşlıların ailelerinin yanında ayrılmamaları amacıyla onlara maddi anlamda destek sağlanmasını amaçlayan bakım ücretleri il il hesaplara yatırılıyor. Buna göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 25 Haziran 2020 yatan iller nasıl sorgulanır? İşte iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen ödenek e devlet üzerinden sorgulanıyor. Haberimizde, 25 Haziran 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 24 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

25 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

  1. Tokat
  2. Kırklareli
  3. Hatay
  4. Antalya
  5. Bolu
  6. Edirne
  7. Aksaray
  8. Samsun
  9. Sakarya
  10. Ordu
  11. Afyonkarahisar
  12. Giresun
  13. Diyarbakır
  14. Karabük
  15. Çanakkale
  16. Adıyaman
  17. Osmaniye
  18. Zonguldak
  19. Balıkesir
  20. Uşak
  21. Denizli
  22. İstanbul
  23. Ankara
  24. Konya
  25. Bilecik
  26. Şanlıurfa
  27. Isparta
  28. Bursa
  29. Adana
  30. Kayseri
  31. Manisa
  32. Düzce
  33. İzmir
  34. Sivas

İller geldikçe güncellemeler yapılacaktır.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 24 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 25 Haziran 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!
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