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Fabrikada yemekten zehirlenen 97 kişi hastaneye kaldırıldı

'da bir fabrikada yumurtalı patates salatası yiyen 97 işçi zehirlendi. Yemekten numune alındı, soruşturma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 14:18 ABONE OL
Fabrikada yemekten zehirlenen 97 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da bir fabrikada çalışan 97 kişi, yedikleri yumurtalı patates salatasından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikada çalışan yaklaşık 200 işçi, dün öğlen fabrikada yemek yedi. İşçilerden bazılarında akşam saatlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi rahatsızlığı başladı. Bunun üzerine bazı işçiler akşam hastaneye gitti.

Bugün sabah işe gelen işçilerin de bazılarıda aynı şikayetin devam etmesi üzerine onlar da fabrikanın araçlarıyla hastaneye kaldırıldı. Yedikleri yumurtalı patates salatasından zehirlendikleri üzerinde durulan 97 işçi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yenilen salatadan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fabrikada yemekten zehirlenen 97 kişi hastaneye kaldırıldı
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