Fatih Terim hakareti affetmedi

GalatasarayFutbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan kendisine hakaret edenleri affetmiyor. Twitter'dan Terim'e hakaret eden Bedrettin Arvas, geçen yıl mayıs ayında attığı mesajıyla ilgili İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 55 gün adli para cezası karşılığı bin 100 lira para cezasına çarptırıldı. Terim, aynı şekilde geçen yıl mayıs ayında sosyal medyada kendisine ağır hakaretler savuran Emre Mustafa Akçasarı'dan da şikayetçi oldu. Terim Akçasarı'ya 25 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaret suçundan dava açılan Akçasarı bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı. Terim'in avukatı, müvekkili adına 25 bin lira manevi tazminatın ise faiziyle birlikte ödenmesini talep etti.