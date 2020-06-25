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Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş

merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarıyla hazırladıkları katalogları, müşterilene gönderdikleri, ayrıca 'Apartmanda elektrik var' ve 'Apartmanda elektrik yok' şifrelerini kullandıkları ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 13:01 Son Güncelleme: 25.6.2020 13:09 ABONE OL
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen çeteye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da geçen salı günü, , Antalya ve Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri yabancı uyruklu 3'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş

KATALOG YAPMIŞLAR

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin, müşterilerine, 'Apartmanda elektrik var' ya da 'Apartmanda elektrik yok' şifereleriyle fuhuş için kadın olup olmadığını bildirdikleri saptandı.

Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş

Kadınların fotoğraflarından hazırladıkları katalogları da müşterilerine gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin cep telefonlarında ise kadınların fotoğrafları ele geçirildi.

Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş

İŞ VAADİYLE KANDIRIP...

Yabancı uyruklu kadınları, iş vaadiyle kandırıp, pasaportlarına el koyarak, fuhuşa zorladıkları öne sürülen 12 şüpheli, sorgularının ardından 'Fuhuşa yer temin etmek ve sahtecilik' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş

Şüpheli kadınlardan C.K.'nın eşi S.O.'nun daha önce yapılan bir fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, tutuklandığı belirtildi. Operasyonda kurtarılan 25 kadının sınır dışı edildiği öğrenildi.

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Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
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