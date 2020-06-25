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Hava sıcaklığı mevsim normalinin 8 derece üzerine çıkacak

'da, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren artması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkarak, 38 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 11:55 Son Güncelleme: 25.6.2020 12:04 ABONE OL
Hava sıcaklığı mevsim normalinin 8 derece üzerine çıkacak

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası, yerini cuma gününden itibaren sıcak havaya bırakacak. Antalya'da geçen hafta hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyrederken, yarından itibaren mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Kent merkezinde cuma günü 36 derece olması beklenen hava sıcaklığı, cumartesi günü ise 38 dereceye kadar ulaşacak. Artan hava sıcaklığı ise pazartesi gününden itibaren 33 dereceye kadar düşecek.

38 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyrettiğini belirten Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, ''Geçen hafta açık ve az bulutlu hava durumumuz önümüzdeki günlerde de aynı şekilde devam edecek. Kıyı bölgelerimizle birlikte iç kesimlerde de sıcaklıklarda artış beklemekteyiz. Mevsim normalleri altında ilerleyen sıcaklıkların yarından itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. 7-8 dereceyi bulacak bu artışlarla cumartesi günü hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıkacak. İç kesimlerde ise 32-33 derece olmasını bekliyoruz" dedi. Antalya'nın haziran ayı hava sıcaklığı ortalaması 30.7'yken, 2007 yılında ise 44,8 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı.

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Hava sıcaklığı mevsim normalinin 8 derece üzerine çıkacak
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