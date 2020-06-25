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Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz metroya binmesine izin verilmeyince ortalığı birbirine kattı

Akıl alır gibi değil! Maske takmadan metroya binmeye çalışan kadın, hem kendi sağlığını hem toplum sağlığını tehlikeye attı. Güvenlik görevlileri tarafından turnikelerde durdurularak istasyona geçişine izin verilmeyen kadın, sinir krizi geçirerek olay çıkardı. Görevlilerin polis çağıracaklarını söylemesi üzerine kadın, "Polis kim?" diye bağırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 09:57 ABONE OL
Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz metroya binmesine izin verilmeyince ortalığı birbirine kattı

Haliç İstasyonu'nda metroya maskesiz binmek isteyen kadın, turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisiyle tartıştı. Maskesiz kadın ve yanındaki kişi daha sonra istasyondan uzaklaştı.

Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz metroya binmesine izin verilmeyince ortalığı birbirine kattı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağa rağmen dün Haliç İstasyonu'na gelen bir kadın, metroya maskesiz binmek istedi.

Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz metroya binmesine izin verilmeyince ortalığı birbirine kattı

Duraktaki güvenlik görevlisi maskesiz kadının turnikelerden geçişine izin vermedi. Bunun üzerine kadınla güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz metroya binmesine izin verilmeyince ortalığı birbirine kattı

Metroya maskesiz binmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini söyledi.

Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz metroya binmesine izin verilmeyince ortalığı birbirine kattı

Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi.

Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz metroya binmesine izin verilmeyince ortalığı birbirine kattı

Sinirlerine hakim olamayan kadın "Polis kim" diyerek bağırdı. Maskesiz yolcu ve yanındaki kişi daha sonra istasyonundan uzaklaştı.

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Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz metroya binmesine izin verilmeyince ortalığı birbirine kattı
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