Haberler Yaşam Haberleri Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz metroya binmesine izin verilmeyince ortalığı birbirine kattı

Hem suçlu hem güçlü! Maskesiz metroya binmesine izin verilmeyince ortalığı birbirine kattı Akıl alır gibi değil! Maske takmadan metroya binmeye çalışan kadın, hem kendi sağlığını hem toplum sağlığını tehlikeye attı. Güvenlik görevlileri tarafından turnikelerde durdurularak istasyona geçişine izin verilmeyen kadın, sinir krizi geçirerek olay çıkardı. Görevlilerin polis çağıracaklarını söylemesi üzerine kadın, "Polis kim?" diye bağırdı.

DHA Giriş Tarihi: 25.6.2020 09:57 ABONE OL

Haliç Metro İstasyonu'nda metroya maskesiz binmek isteyen kadın, turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisiyle tartıştı. Maskesiz kadın ve yanındaki kişi daha sonra istasyondan uzaklaştı.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağa rağmen dün Haliç Metro İstasyonu'na gelen bir kadın, metroya maskesiz binmek istedi.

Duraktaki güvenlik görevlisi maskesiz kadının turnikelerden geçişine izin vermedi. Bunun üzerine kadınla güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Metroya maskesiz binmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini söyledi.

Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi.