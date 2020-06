İki koltuk boş olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kontrollü normalleşme sürecinde kültür ve sanat tesislerinde alınması gereken önlemleri belirledi. 1 Temmuz itibariyle sinema ve tiyatro faaliyetlerinin başlaması öngörülüyor. Önlemler; "Giriş, fuayede ve salonlar", "Sanatçı ve personel", "Temizlik ve Bakım", "İşletme/personel araçları" başlıkları altında belirlendi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi, biletlerin olabildiğince online alınması, girişlerde ateş ölçülmesi, el antiseptiği bulundurulması gibi genel kuralların yanı sıra seyirciler arasında her yönden birer koltuk boş bırakılmasına dikkat çekildi. Su haricinde içecek ve yiyecek tüketimine izin verilmesi durumunda bu kez her yönden 2 koltuk bırakılması gerekecek. Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olanlar arasında uygulanmayacak. Kullanılan salon sayısının toplam sayının üçte birini geçmemesine özen gösterilecek ve salon kapasitesinin yüzde 60'ı aşılamayacak.Sergi, fuaye, fuar alanlarında kapasite her 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenecek. Tiyatroda da sanatçıların ve personelin düzenli sağlık kontrolü yapılıp, birlikte yaşadığı kişilerin Kovid-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınacak. Tiyatro kulislerine ziyaretçi alınmayacak.