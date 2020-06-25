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İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu

Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldıkları karar doğrultusunda il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 13:29 Son Güncelleme: 25.6.2020 13:33 ABONE OL
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

MASKE TAKMA ZORUNLU OLAN İLLER HANGİLERİ

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale de maske takma zorunluluğu getirildi.

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İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
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