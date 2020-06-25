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'de korku dolu anlar! Elinde satırla yol ortasında...

'de eline satır alarak yol ortasında tehditler savuran kişi kendisine zarar verdi. Çevredekiler ve polisin çabasıyla ikna edilen kişinin elinden satır alınırken, korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 10:05 Son Güncelleme: 25.6.2020 10:47 ABONE OL
Kadıköy'de korku dolu anlar! Elinde satırla yol ortasında...

'de bir kişi eline aldığı satırla çevredekilere tehditler savurarak kendisine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri satırlı kişiyi bir süre uzaktan izlerken, şüphelinin yanına gelen bir kişi elindeki satırı almaya çalıştı.

Kadıköy'de korku dolu anlar! Elinde satırla yol ortasında...

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU...

Uzun uğraşlar sonucu ikna olan kişi, elindeki satırı polislere verdi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan kişi, Rıhtım polis karakoluna götürüldü.

Son dakika: İstanbul Kadıköy'deki satırlı dehşet kamerada | Video

Kadıköy'de korku dolu anlar! Elinde satırla yol ortasında...

İfadesi alınan kişinin serbest bırakıldığı öğrenilirken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kadıköy'de korku dolu anlar! Elinde satırla yol ortasında...
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