Konya'da parkta şiddet gördüğünü düşündüğü Ayşe D.'ye yardım etmek isterken kadının sevgilisi Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker hakkında açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenen Şeker, "Bir kadının ağlama sesini ve tamam yeter dediğini duydum. Kadının ağlamasına dayanamadım, yanlarına gittim. Şahsı uyarınca sinirlendi ve küfretmeye başladı. Boğuşurken boğazımı sıktı, nefes alamıyordum. Korksun diye bıçağı çıkardım. Üzgünüm böyle olmasını istemezdim" dedi. Duruşma öncesi adliye önüne gelen Kadın Meclisi Platformu üyeleri de Şeker'e destek verdi.