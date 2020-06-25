Kahramanını gören yaşlı kadın, gözyaşlarını tutamadı

YAŞLI KADIN KARŞISINDA POLİSİ GÖRÜNCE ŞAŞIRIP DUYGULANDI



Elife Canatar karşısında toplum destekli ve dalgıç polisi görünce şaşırıp duygulanarak, "Allah sana sağlık sıhhat versin ölümden sen kurtardın beni" dedi. Canatar yaşadığı o korku dolu anları ise şöyle anlattı:



"Ben tedavi için hastanede bulunuyordum. Hemşire hazırlıkları tamamladıktan sonra dışarı çıktı, o arada torunum geldi ve bana dedi ki, dışarıda fena bir yağmur var. Daha sonra kapı bir gümledi sanki bomba koymuşlar. İçeriye su dolmaya başladı kanepe beni baş aşağı döndürdü hemen altından çıktım ama ayaklarım yere değmiyordu. Su beni devamlı döndürüyordu o sırada tavandan bir şeye tutundum ve 'imdat kimse yok mu' diye bağırmaya başladım. Kendi kendime ben gittim dediğim sırada bu çocuğum 'teyze ses ver' diye bağırdı ve 'ışığı görüyorsan kıpırdama yerinden' dedi. Hemen yanıma geldi yeleğimin yakalarından tutup çıkardı beni o sırada kendimden geçmişim."



