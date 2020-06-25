Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs testi için beklerken sosyal mesafe kuralına uymadılar

Koronavirüs testi için beklerken sosyal mesafe kuralına uymadılar

'ta askere gidecek olan gençlerin covid-19 testine girmek için beklediği toplum sağlığı merkezi önünde kalabalık oluştu. Asker adayları sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Görevliler, sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıda bulunurken, gençlerden biri de "Askerlik muayenesi için geldik. Böyle olacağı belliydi. Virüsten korkuyor herkes. Bir önlem alınmalıydı" diye konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 14:56 ABONE OL
Koronavirüs testi için beklerken sosyal mesafe kuralına uymadılar

'ta askere gitmek isteyen gençlerin Covid-19 testi için toplum sağlık merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Covid-19 testi yaptırmak için gelen gençlerin, bekleyişi sırasında sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

Koronavirüs testi için beklerken sosyal mesafe kuralına uymadılar

'ta askere gidecek gençler toplum sağlık merkezinde Covid-19 testinden geçti. Test yaptırmak için Esenyurt Sağlık merkezi önünde toplanan gençler Covid 19 testi bekleyişi sırasında sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

Koronavirüs testi için beklerken sosyal mesafe kuralına uymadılar

Görevlilerin sık sık uyarılarda bulunduğu askere gidecek gençlerin yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını sık sık ihlal ettikleri görüldü.

Koronavirüs testi için beklerken sosyal mesafe kuralına uymadılar

Sırada bekleyen bir genç, "Askerlik muayenesi için geldik. Böyle olacağı belliydi. Virüsten korkuyor herkes. Bir önlem alınmalıydı" diye konuştu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs testi için beklerken sosyal mesafe kuralına uymadılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA