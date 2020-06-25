Kurbanlık hayvan satışları başladı mı? 2020 Küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ne kadar?

KURBAN SATIŞLARI BAŞLADI MI?

Türkiye'nin birçok bölgesinde Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Her yıl yüzlerce vatandaşın, kurban kesmek amacıyla yoğun talep gösterdiği Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda, kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvurular başladı. 30 Haziran'a kadar kurban satışı yapacak besicilerin, gerekli belgelerle, Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği'ne başvuru yapması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 324'ü büyük çadır, 45'i küçük çadır olarak toplamda 369 çadır ile hizmet veren Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanı'nda, bu yıl pandemi sebebiyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet verilecek. En fazla 150 çadır kurulacak alanda, hummalı çalışmalar da başladı. Alanda bir yandan temizlik bir yandan da alan düzenlemesi yapılarak çadır yerleri belirleniyor.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Aydın'da Kurban Bayramı öncesi koç ve boğaların yanı sıra develerin de kurbanlık satışları yapılmaya başlandı. Fiyatları büyüklüğüne göre 12 ile 20 bin lira arasında değişen kurbanlık develer, Türkiye'nin her şehrine gönderiliyor.

KURBAN KESMENİN ÖNEMİ NEDİR?

İslam'da kurban kâinatın efendisi Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) hadisleri ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetler ile birlikte bir bütünlük kazanmış oluyor. Yani kurban kesme ibadeti hem Kur'an'la hem de Peygamber Efendimiz'in sünneti ve uygulamalarıyla sabittir. Kurban kesmek neden önemlidir sorusu da tüm bunlara baktığımız da değer buluyor. Kurban ibadeti özellikle mazlum coğrafyada yaşayan ve eti seneden seneye gören yoksul Müslümanların sevinci olurken, kurban bağışında bulunan kimseler için de paylaşma duygularını zirveye çıkarıyor. Kişi Allah'a şükrünün bir ifadesi olarak O'nun yolunda harcadığı varlıklarla ortaya çıkan ibadetin huzurunu yaşıyor. Kurban bayramı fazileti Müslümanlar'ın omuz omuza aynı saflarda buluşması ve zengin kimsenin fakir kardeşine bağışladığı kurban ile ortaya çıkıyor.