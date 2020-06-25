Lise öğrencilerine stajda cinsel saldırı!

İstanbul'da bulunan bir Sağlık Meslek Lisesi'nde öğrenim gören lise öğrencileri staj için gittikleri laboratuvarın yöneticisi tarafından cinsel saldırı ve hakarete uğradı. 9 öğrenci yaşadıkları olayı önce okullarında görevli rehberlik öğretmenlerine ardından ailelerine bahsedince laboratuvar yöneticisi Ahmet S., hakkında şikayetçi oldular.

REHBERLİK ÖĞRETMENİ İHBAR ETTİ



Sağlık Meslek Lisesi'nde rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Nurşen P., tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Bürosuna yapılan müracaatta okul öğrencilerinin bir kısmının okul idaresinin oluru ile Ahmet S.'nin yöneticisi olduğu laboratuvarda staj gördükleri ve bir süre sonra cinsel saldırı ve hakarete uğradıklarını anlattıklarını ifade etti.

Şikâyet sonrası ifadelerine başvurulan mağdur öğrenciler staj için gittikleri laboratuvarda Ahmet S.'nin kendilerine telefonundan cinsel organ gösterdiğini daha sonra kendi cinsel organını çıkardığını anlattılar. Mağdur kız çocukları korkuya kapılınca Ahmet S.'nin korkuya kapılarak özür dilediğini ve yaşanılanları kimseye anlatmamaları için uyardığını ifade ettiler.

Karakolda ifadesi alınan diğer öğrencilerde kısmi olarak aynı durumları yaşayarak cinsel saldırıya uğradıklarını ders sırasında sık sık hakarete maruz kaldıklarını söyleyerek Ahmet S.'den şikâyetçi olduklarını beyan ettiler.

"AŞKIM, BEBEĞİM DEDİM AMA CİNSEL SALDIRI YAPMADIM"



9 mağdur öğrencinin beyanının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet S. hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ahmet S., kendisinin yanında staj yapan kız ve erkek öğrencilere zaman zaman kızıp agresif davranışlarda bulunduğunun doğru olduğun, yine kız öğrencilere 'Cicim, aşkım, bebeğim' şeklinde ifadeler kullanarak hitap ettiğini, el kol hareketleriyle şaka yaptığını ancak cinsel saldırıda bulunmadığını iddia etti.

9,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık soruşturma sonunda şüpheli Ahmet S.'nin öğrencilere yönelik 'Cinsel Saldırı' ve 'Hakaret' suçlarını işlediğine kanaat getirerek iddianame düzenledi. Hakkında 9,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ahmet S., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.