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'da zehir tacirlerine operasyon! 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, biri emekli polis, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 07:55 Son Güncelleme: 25.6.2020 07:55 ABONE OL
Malatya'da zehir tacirlerine operasyon! 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen teknik takip ve analiz sonucunda, kent merkezinde durdurulan iki araçta arama yapıldı.

Öncülük yapan araçtaki bir şüphelinin üstünde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira, arkadan gelen aracın bagaj kısmında ise paketler halinde 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında biri emekli polis olmak üzere, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Malatya'da zehir tacirlerine operasyon! 110 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
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