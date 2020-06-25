Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Müşteri, kadın bankacıyı darp etti!

Müşteri, kadın bankacıyı darp etti!

'te özel bir bankaya gelen esnaf Ercan D., tartıştığı kadın banka personelini darp etti. Yaralanan personel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Ercan D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 16:41 ABONE OL
Müşteri, kadın bankacıyı darp etti!

Alınan bilgiye ve iddialara göre, Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda esnaf olan Ercan D., Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada görevli Özlem D. ile tartışma başladı. Tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. İkilinin kavgasında banka görevlisi yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı.

SALDIRGANIN KARAKOLDA İFADESİ ALINACAK

Banka görevlisi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ercan D. ise ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müşteri, kadın bankacıyı darp etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA