Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan canlılar arasında olan Saz Kedisi de bulunuyor. Bataklık Vaşağı olarak da adlandırılan Saz Kedisi, Kuş Gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu'nun kuş gözlemi yaptığı sırada karşısına çıktı. Yoğurtçuoğlu, Saz Kedisi ile karşılaştığında çok şaşırdı. İlk karşılaşması için Yoğurtçuoğlu, "Türkiye'nin en nadir canlılarından olan Bataklık Vaşağı da denilen Saz Kedisi ile şans eseri göz göze geldim. Pandemi sürecinin en verimli gözlemi bu oldu. Neredeyse bir köpek boyunda olan Saz Kedisi daha sonra sessizce gözden kayboldu" dedi.

Nesli tükenmek üzere olan Saz Kedisi görüntülendi | Video

GÖRMESİ İNANILMAZ ZOR BİR KEDİ TÜRÜ

Yoğurtçuoğlu'nun aklına hemen Saz Kedisi'nin tekrar gelme ihtimaline karşı kameralar yerleştirmek geldi. Yoğurtçuoğlu, o günü sosyal medyadan şöyle anlattı: "Bu dişi birey. Daha sonra alana video kameralar yerleştirdim. Bu sefer hem erkek bireyi hem de dişiyi bir arada görüntülemeyi başardım. Yakında YouTube kanalıma koyacağım. Türün soyu tehlike altında olduğundan yer bilgisi paylaşmayacağım. Hayatımın en muhteşem. Akşamlarından biri oldu. 22 senelik gözlem hayatımda ilk kez gördüm. (Bu arada görmesi inanılmaz zor bir kedi türüdür.) Kendimi aşırı şanslı hissediyorum. Yoğurtçuoğlu aynı zamanda Bu arada evet pisi pisi dedim en son giderken çünkü insan şaşkınlıkla bu karşılaşma bitmesin istiyor. Bakmadı tabi."

"MAALESEF ÜLKEMİZDE KENDİNİ BİLMEZ AVCILAR VAR"

Ayrıca Saz Kedisi'nin görüldüğü lokasyonu paylaşmaması üzerine Yoğurtçuoğlu'na birçok soru yöneltildi. Yoğurtçuoğlu sorulara şu şekilde cevap verdi: "Dün bazı kimseler Saz Kedisi'nin lokasyonunu neden paylaşmadığıma dair dile getirdiğim "bu nadir türün lokasyonunu paylaşıp varlığını tehlikeye atmayacağım, ülkemizde sıkıntılı durumlar var" sözünü Türkiye'ye laf atmak gibi algılamış. Sözümün arkasındayım. Bu hayvanın yeri belli edilmemeli. Maalesef ülkemizde kendini bilmez avcılar var. Koleksiyoncular var. Zevk için hayvan öldüren, eziyet eden var. Dünyanın her yerinde de bu durumlar olabilir ama Türkiye benim dünyaya geldiğim yer. Burası ve içinde yaşayan canlılar benim önceliğim. Türkiye doğası için için yaptığım birçok çalışma var."