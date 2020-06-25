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viyadüğünde motosikletteki yolcu bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı

'un en işlek yolunda seyir halinde olan sürücüler bir motosiklet sürücüsünün arkasındakinin bir eliyle valiz diğer eliyle koli taşıdığını görünce şoke oldu. Şaşkınlığını gizlemeyen sürücülerin görüntülendiği tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 09:59 Son Güncelleme: 25.6.2020 10:02 ABONE OL
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü üzerinde Edirne istikametinde seyreden sürücüler, bir motosiklet sürücüsünün arkasındakinin bir eliyle valiz diğer eliyle koli taşıdığını görünce şoke oldu. Tehlikeli bir şekilde motosikletin üzerinde koli taşıyan yolcu, dakikalarca bu şekilde seyrederek hem kendi hem de motosikletlinin hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİREN O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sürücüler yürekleri ağızlara getiren o anları cep telefonuyla görüntülerken şaşkınlıklarını gizlemeyemedi.

GÖRENLERİ KORKUTTU

Piyelapaşa-Kağıthane Tüneli'nde kaydedilen diğer bir görüntüde ise, motosiklete bağladığı sepetin üzerinde hiçbir önlem almadan seyreden sürücü görenleri korkuttu. Yaşanan tehlikeli yolculuklar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
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