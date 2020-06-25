Otobüsün camını kırdılar! Sebebi ise...

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Fatih Kumkapı'da meydana geldi. İddiaya göre Halkalı-Eminönü seferini yapan BN1 hat numaralı belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple sefer zamanlarında gelmedi. Bu nedenle yolcular yaklaşık 1 saat boyunca durakta otobüs bekledi. Bir süre sonra gelen otobüsün şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı.