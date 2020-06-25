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Otobüsün camını kırdılar! Sebebi ise...

Fatih Kumkapı'da yaklaşık 1 saat durakta bekleyen yolcular, otobüsün geç gelmesine sinirlenip taşla camını kırarak tuzla buz etti. Şahıslar kaçarken, durakta bekleyen yolcular ise mağdur oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 09:53 Son Güncelleme: 25.6.2020 09:59 ABONE OL
Otobüsün camını kırdılar! Sebebi ise...

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Fatih Kumkapı'da meydana geldi. İddiaya göre Halkalı-Eminönü seferini yapan BN1 hat numaralı belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple sefer zamanlarında gelmedi. Bu nedenle yolcular yaklaşık 1 saat boyunca durakta otobüs bekledi. Bir süre sonra gelen otobüsün şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı.

Otobüsün camını kırdılar! Sebebi ise...

CAMLARINI KIRARAK TUZLA BUZ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine yolcular taşla otobüsün camlarını kırarak tuzla buz etti.

Otobüsün camını kırdılar! Sebebi ise...

Olay nedeniyle durakta bekleyen diğer yolcular ise mağdur oldu. Vatandaşlar ise yaşadıkların cep telefonuyla görüntüledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Otobüsün camını kırdılar! Sebebi ise...
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