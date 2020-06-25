Plaj işletmecisi gözlerine inanamadı! Alkol alıp sızan gençleri uyandırarak çöpleri temizletti...

ARAÇ İÇİNDE SIZMIŞLARDI

Ses veren olmayınca kapıyı açan Erdoğan, çöplerin kendilerine ait olup olmadığını sordu. Kapının açılmasıyla birlikte gece aldıkları alkolün etkisiyle sızdığı anlaşılan ve güçlükle gözlerini açan gençlerden biri yarı uykulu şekilde çöplerin kendilerine ait olduğunu söyleyince Erdoğan "Böyle güzel bir plaja bu görüntü hiç yakışmamış.