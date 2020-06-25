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Plaj işletmecisi gözlerine inanamadı! Alkol alıp sızan gençleri uyandırarak çöpleri temizletti...

'nın Alanya ilçesinde plaj işletmecisi Recep Erdoğan, sabah saatlerinde plaja geldiğinde şoke eden manzara ile karşılaştı. Gece saatlerinde araçla plaja gelip burada konaklayan bir grup gencin etrafı yemek kapları ve içki şişeleriyle kirlettiğini gören işletmeci, araçta uyuya kalan gençleri uyandırarak çöpleri temizletti. Gençler, çevreyi temizleyerek özür diledi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 15:19 Son Güncelleme: 25.6.2020 15:27 ABONE OL
Plaj işletmecisi gözlerine inanamadı! Alkol alıp sızan gençleri uyandırarak çöpleri temizletti...

'nın Alanya ilçesinde gece boyu araç içerisinde konakladıkları plaj otoparkını alkol şişeleri ve yemek kaplarıyla kirleten gençlerin yaptığını gören işletmeci, sabah aracın kapısını açıp uyandırdığı gençlere çöpleri temizlettirip çöp konteynerine attırdı. Plaj işletmecisi, hem çöpleri, hem de yaşananları kamu spotu çeker gibi kaydedip sosyal medyasından da yayınladı.

Plaj işletmecisi gözlerine inanamadı! Alkol alıp sızan gençleri uyandırarak çöpleri temizletti...

İlginç olay Alanya'nın İncekum Plajında yaşandı. Plaj işletmecisi Recep Erdoğan, sabah güneş doğarken geldiği plaj girişinde bir firmaya ait kapalı kasa bir panelvanın yanında boş alkol şişeleri ve yemek artıklarını görünce aracın kapısını çaldı.

Plaj işletmecisi gözlerine inanamadı! Alkol alıp sızan gençleri uyandırarak çöpleri temizletti...

ARAÇ İÇİNDE SIZMIŞLARDI

Ses veren olmayınca kapıyı açan Erdoğan, çöplerin kendilerine ait olup olmadığını sordu. Kapının açılmasıyla birlikte gece aldıkları alkolün etkisiyle sızdığı anlaşılan ve güçlükle gözlerini açan gençlerden biri yarı uykulu şekilde çöplerin kendilerine ait olduğunu söyleyince Erdoğan "Böyle güzel bir plaja bu görüntü hiç yakışmamış.

Plaj işletmecisi gözlerine inanamadı! Alkol alıp sızan gençleri uyandırarak çöpleri temizletti...

Lütfen bunları alın" diyerek uyardı. Gençler, işletmecinin uyarısının ardından yere attıkları atıkları tek tek toplayıp bir poşete koydu ve çöpe attı.

Gençler çevreyi kirlettikleri için özür dileyerek kalan artıkları da temizleyip otoparkı eski haline getirdi.

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Plaj işletmecisi gözlerine inanamadı! Alkol alıp sızan gençleri uyandırarak çöpleri temizletti...
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