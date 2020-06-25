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Haberler Yaşam Haberleri Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Resimli : 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Müslüman alemi için en özel günlerden bir tanesi olan Cuma gününe gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel ve anlamlı günü sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar resimli, ayetli, dualı mesajları ile sözleri görsellerini sevdiklerine gönderilecek. Tüm Müslümanların dualar edip namazlar kılacağı bugüne özel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajlarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 26.6.2020 01:47 ABONE OL
Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

İslam alemi, bir Cuma gününe daha sağlıklı bir şekilde gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyor. Vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya mecralarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajlarını göndermek istiyor. Tüm Müslümanların dualar edip namazlar kılacağı bugüne özel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajlarını sizler için hazırladık…

EN GÜZEL, KISA, UZUN VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI! HAYIRLI CUMALAR…

İslam aleminin merakla beklediği günlerden biri olan Cuma günü nihayet geldi. Tüm Müslümanların dualar edip namazlar kılacağı bugünde en güzel ve resimli yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İçeriğimizde kısa, farklı, uzun, yeni ve ile dualı ve ayetli resimleri de bularak sevdiklerinizle WhatsApp, Facebook, Instagram aracılığıyla gönderebilirsiniz. Hayırlı Cumalar…

Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Öyle yollar uzanır ki hakka yürümek için, tomurcuklar yeşerir güller açar Onu görmek için, dua eden birileri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız Mübarek Olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
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Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
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