Resimli CUMA MESAJLARI: 26 Haziran En güzel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

İslam alemi, bir Cuma gününe daha sağlıklı bir şekilde gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyor. Vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya mecralarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajlarını göndermek istiyor. Tüm Müslümanların dualar edip namazlar kılacağı bugüne özel, anlamlı, yeni, ayetli ve resimli Cuma mesajlarını sizler için hazırladık…
İslam aleminin merakla beklediği günlerden biri olan Cuma günü nihayet geldi. Tüm Müslümanların dualar edip namazlar kılacağı bugünde en güzel ve resimli Cuma mesajları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İçeriğimizde kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ile dualı ve ayetli resimleri de bularak sevdiklerinizle WhatsApp, Facebook, Instagram aracılığıyla gönderebilirsiniz. Hayırlı Cumalar…
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
Öyle yollar uzanır ki hakka yürümek için, tomurcuklar yeşerir güller açar Onu görmek için, dua eden birileri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız Mübarek Olsun.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.
Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.
Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...
"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar
Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.