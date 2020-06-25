Selektör kavgasında motosikletliyi öldürmeye çalıştı! O sürücü Ağır Ceza’da yargılanacak

İstanbul Fatih'te kırmızı ışıkta duran bir motosikletli, kendisine sürekli selektör yapan araç şoförüyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesi ardından araç sürücüsü motosikletliyi önce darp etti, ardından da ezmeye kalkıştı. Aracın kaputuna atlayarak ezilmekten kurtulan motosikletliyi bir de hızlı bir şekilde metrelerce sürükledi. Skandal olaydan yaralı olarak kurtulan müştekinin şikayeti üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Yusuf Erdem'in motosikleti ile Fatih- Akdeniz Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarı'nın kesiştiği trafik ışıklarında beklediği sırada arkasında bulunan bir aracın sürekli selektör yaptığı kaydedildi. Bu sırada Yusuf E.'nin araç sürücüsüne sesli olarak 'neden selektör yapıyorsun kırmızı ışık yanıyor' dediği, bunun üzerine şüpheli Mesut Y.'nin araçtan inerek müştekinin yanına geldiği belirtildi.

Şüphelinin hakaret ettiği müştekiye ön tarafı açık olan kaskında direk gözüne doğru iki kez yumruk atarak küfrettiği, Yusuf E.'nin aldığı darbe sonucu dengesini kaybederek motosikleti ile yere düştüğü kaydedildi. Bu esnada şüphelinin ardı ardına vurmaya devam ettiği, daha sonra müştekinin motosikletten kurtularak ayağa kalktığı esnada şüphelinin aracına binerek Yusuf E.'nin üzerine doğru sürdüğü belirtildi.

ARACININ ÜZERİNDE SÜRÜKLEDİ

İddianamede, aracın kendisine çarpmaması için kaputun üzerine atlayan Yusuf E.'yi 150-200 metre boyunca durmadan hızlı bir şekilde manevralar yaparak düşürmeye çalışan Mert Y.'nin öldürme kastıyla hareket ettiği ifade edildi. Bu sırada aracın üzerinden düşen Yusuf E.'ye şüphelinin tekrar küfredip hakaret ettiği kaydedildi.

Olay yerinden uzaklaşan Mert Y. hakkında şikayetçi olunması üzerine şüpheli ifade verdi. Mesut Y. ifadesinde, Yusuf E. ile tartıştıklarını ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, çevrede bulunan vatandaşların toplanmasıyla bir kalabalık oluştuğunu, daha sonra aracına geçerek kapısını kilitlediğini ve tanımadığı şahısların aracına tekme atmaya başlaması üzerine kaçmak için aracıyla manevra yaptığını ileri sürdü. Bu esnada kavga ettiği Yusuf E.'nin aracın kaputuna atladığını, ancak çevredeki insanlar aracını tekmelediği için o esnada duramadığını, müşteki şahsın araçtan düşmesi için fren ve manevra yaptığını söyledi. Belirli bir mesafeden sonra müştekinin kaputtan indiğini ve kendisinin de durmadan devam ettiğini iddia etti. Yusuf E.'yi öldürme kastıyla aracını üzerine sürmediğini ileri sürdü.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Savcılık, eylemin öldürme kastı ile gerçekleştirildiğini değerlendirerek şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu kaydetti. Şüpheli hakkında 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan ceza istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.