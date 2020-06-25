Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 27 28 Haziran hafta sonu marketlerin çalışma saatleri

Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 27 28 Haziran hafta sonu marketlerin çalışma saatleri

YKS sebebiyle bu hafta sonu 27 ve 28 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kısıtlama sebebiyle marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Hafta sonu YKS oturumları öncesi ve sonrasında, öğrenci ve velilerinin yaşaması muhtemel problemleri önlemek amacıyla belirli saat aralığında vatandaşlar sokağa çıkmaları yasaklandı. Peki, sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 27-28 Haziran hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

Giriş Tarihi: 25.6.2020 08:53 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 27 28 Haziran hafta sonu marketlerin çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bu hafta sonu belirli saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Geçtiğimiz hafta LGS sebebiyle Cumartesi günü uygulanan yasak, bu hafta sonu iki gün için de geçerli olacak. Kısıtlamanın geçerli olduğu saat aralıkların marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. sokağa çıkma kısıtlamasına göre düzenlendi mi? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, çalışıyor mu? 27-28 Haziran hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi. "LGS ve YKS Tedbirleri konulu genelgeye göre; YKS'nşn yapılacağı gün yoğunluğun önlenmesi adında belli saat dilimlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu bağlamda; hafta sonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri şöyle;

Genelge detayları:

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 27 28 Haziran hafta sonu marketlerin çalışma saatleri

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKET VE BAKKALLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 27 28 Haziran'da uygulanacak olan sınırlı sokağa çıkma yasağında açık tutulacak yerler belirlendi. Genelgede şu ifadeler yer alıyor;

Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek)

Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 27 28 Haziran hafta sonu marketlerin çalışma saatleri
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 27 28 Haziran hafta sonu marketlerin çalışma saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA