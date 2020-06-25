Son Dakika | Depremin ardından korkutan açıklama: ‘O ilçede 6.5 büyüklüğünde deprem olabilir’

YEDİSU FAY ZONU UYARISI

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Ender Bayrak da 1900'lü yıllardan bugüne kadar bölgede 4'ten büyük 395 depremin meydana geldiğini söyledi.

Karlıova'da depremin yaşandığı alanın hemen kuzeybatısında Yedisu segmenti olarak bilinen faya dikkat çeken Bayrak, "Bu fay şu anki ana sokuş olduğu faydan biraz daha büyük. Burası sismik boşluk diye tabir edilen alana denk geliyor. O bölgede bir deprem olursa büyüklüğü 6 ile 6,5 arasında olabilir. Bölgede böyle bir tehlike var. O bölgedeki köylerdeki ve yapıları hızlıca elden geçirmek gereklidir" diye konuştu.