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Son dakika: Ecrin Kurnaz vahşetinde gözaltına alınan 6 kişi adliyeye getirildi

Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika gelişmesi! 'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan küçük çocuğun ölümüne ilişkin 6 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 16:57 Son Güncelleme: 25.6.2020 17:08 ABONE OL
Son dakika: Ecrin Kurnaz vahşetinde gözaltına alınan 6 kişi adliyeye getirildi

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ceset parçalarındaki DNA incelemesinde buluntuların geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan üvey babaannesi Hacer Kurnaz, üvey amcası Özkan Kurnaz, üvey babası Deniz Kurnaz ile H.S, H.Ö. ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Son dakika: Ecrin Kurnaz vahşetinde gözaltına alınan 6 kişi adliyeye getirildi

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Ecrin Kurnaz vahşetinde gözaltına alınan 6 kişi adliyeye getirildi

OLAY

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti.

Son dakika: Ecrin Kurnaz vahşetinde gözaltına alınan 6 kişi adliyeye getirildi

Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Son dakika: Ecrin Kurnaz vahşetinde gözaltına alınan 6 kişi adliyeye getirildi

Küçük çocuğun kaybolduğu köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

Son dakika: Ecrin Kurnaz vahşetinde gözaltına alınan 6 kişi adliyeye getirildi
Son dakika: Ecrin Kurnaz vahşetinde gözaltına alınan 6 kişi adliyeye getirildi
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Son dakika: Ecrin Kurnaz vahşetinde gözaltına alınan 6 kişi adliyeye getirildi
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