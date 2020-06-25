Son Dakika Haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 27-28 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri

Türkiye'de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile birlikte sokağa çıkma yasağı ile ilgili detayları paylaştı. Geçtiğimiz hafta LGS sınavında uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavı sürecinde de uygulanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitecek? İşte, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtı ile ilgili detaylar...

SON DAKİKA! HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü, belirlenen saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise yeni haftanın başlangıcı ile beraber milyonların gündemine geldi. YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.