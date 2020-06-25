Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son depremler: Van’da 5.4 şiddetinde deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

: ’da 5.4 şiddetinde ! Kandilli ve son depremler listesi!

Az önce gelen haberine göre ’da meydana geldi. Van depreminin şiddeti tarafından 5.4 şiddetinde olarak duyuruldu. Ülkemizdeki depremler anlık ve güncel olarak takip edilirken Kandilli ve AFAD listesini yayınlıyor. Gün içinde birçok vatandaş gün içerisinde "Deprem mi oldu, en son deprem nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika Van depremi ve 25 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Giriş Tarihi: 25.6.2020 13:15 Son Güncelleme: 25.6.2020 13:25 ABONE OL
Son depremler: Van’da 5.4 şiddetinde deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

Van'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 5.4 olarak açıklanan depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. AFAD tarafından paylaşılan ilk deprem verilerine göre depremin merkez üssü Özalp olarak açıklandı. Deprem Van'ın tüm ilçelerinde hissedilirken, çevre illerde de yaşayan vatandaşlar depremi hissettiklerini sosyal medya üzerinden paylaştı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bildirilmedi. kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, artçı sarsıntılara karşı önlem olarak sokaklara döküldü.

VAN'DA 5.4 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor."

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine Van depremin şiddeti 5.4 olarak kayıtlara geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan verilere göre yaşanan sarsıntı Van'ın Özalp bölgesinde 5.4 şiddetli olarak bildirildi. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Son dakika: Van'da 5,4 büyüklüğünde deprem! Deprem anı kamerada! | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son depremler: Van’da 5.4 şiddetinde deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA