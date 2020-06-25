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Sosyal medya fenomeni , ölümden döndü!

İnternette paylaştığı videolarla popüler olan , 'nin Kale ilçesinde yaşayan ailesinin yanına gittiğinde kabusu yaşadı. Genç kız, ablasıyla çıktığı balkonun duvarına çıkınca, bastığı mermerin kayması sonucu dengesini kaybedip bir iş yerinin tentesine çarparak aşağı düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız hastanede tedaviye alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 09:29 Son Güncelleme: 25.6.2020 09:31 ABONE OL
Sosyal medya fenomeni Perihan Kılıçelli, ölümden döndü!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir restoranda garsonluk yapan ve sosyal medyada dans ederken çektiği videolarıyla tanınan , 18 Haziran'da 'nin Kale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ailesini ziyarete geldi.

Sosyal medya fenomeni Perihan Kılıçelli, ölümden döndü!

Olay günü apartmanın 3'üncü katındaki evinde ablasıyla balkona çıkan Kılıçelli, balkon demirine oturdu. Bu sırada bastığı mermerin kayması üzerine dengesini kaybeden Kılıçelli, 3'üncü kattan düştü.

Sosyal medya fenomeni Perihan Kılıçelli, ölümden döndü!

Giriş katındaki iş yerinin tentesine çarpan Kılıçelli, beton zemine düşmekten kurtuldu. Kılıçelli'nin ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibince düştüğü yerden indirilen , sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sosyal medya fenomeni Perihan Kılıçelli, ölümden döndü!

Yapılan incelemede vücudunda çizikler ve omuriliğinde zedelenme olduğu belirlenen Kılıçelli, hastanede tedavisinin ardından taburcu edilip, evine gönderildi.

Sosyal medya fenomeni Perihan Kılıçelli, ölümden döndü!

Ölümden döndüğünü ifade eden Kılıçelli, "Tente olmasaydı belki şu an hayatta olamayabilirdim. Belki de felçli kalabilirdim. Bilincimi kaybettim.

Sosyal medya fenomeni Perihan Kılıçelli, ölümden döndü!

Gözümü açtığımda itfaiyecilerin beni kurtardığını gördüm. Omuriliğimde zedelenme olmuş, fazla hareket edemiyorum.

Sosyal medya fenomeni Perihan Kılıçelli, ölümden döndü!

Ailem bana bakıyor. Şimdilik iyiyim" dedi.

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Sosyal medya fenomeni Perihan Kılıçelli, ölümden döndü!
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