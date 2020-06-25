Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sulama kanalı dubasında bulunan cesedin 11 ay önce kaybolan Vehbi Kayın'a ait olduğu ortaya çıktı

Sulama kanalı dubasında bulunan cesedin 11 ay önce kaybolan 'a ait olduğu ortaya çıktı

'nın Ahmet ilçesinde, sulama kanalı dubasında bir erkek cesedi bulundu. Jandarma, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 15:50 ABONE OL
Sulama kanalı dubasında bulunan cesedin 11 ay önce kaybolan Vehbi Kayın'a ait olduğu ortaya çıktı

Olay, saat 08.00 sıralarında Ahmetli'nin kırsal Yaraşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sol Sahil Sulama Birliği'nde görevli Cafer Akpınar, Kurutma mevkisindeki DSİ'ye ait sulama kanalı dubasında suda bir erkek cesedi olduğunu fark edip durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiyenin de yardımıyla cesedi sudan çıkardı.

50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen çürümüş cesedin ilçedeki 11 ay önce ortadan kaybolan Vehbi Kayın'a ait olabilme ihtimali üzerine ailesi ve yakınları teşhis için olay yerine çağrıldı. Ancak, yakınları boynunda cevşen asılı bulunan cesedin Kayın'a ait olmadığını belirtti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sulama kanalı dubasında bulunan cesedin 11 ay önce kaybolan Vehbi Kayın'a ait olduğu ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA