Survivor büyük araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020’de arabayı kazanan yarışmacı belli oldu mu?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Büyük finale adım adım gidilirken, her bir ödül bir öncekinden daha değerli oluyor. Bu akşam yapılacak yarışmanın ödülü ise araba oldu. Yarışmacılardan birinci olan isim Survivor'dan araba kazanacak. Programın klasik oyunlarından biri olan "annenize sorduk" yarışmasında mavi ve kırmızı takım annelerinin verdiği cevabı doğru tahmin etmeye çalışıyor. Peki, Survivor'da arabayı kim kazandı? Araba ödülünü kazanan isim belli oldu mu?

SURVİVOR 2020'DE ARABA ÖDÜLÜNÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Ekranların uzun soluklu yarışması Survivor'da araba ödülü heyecanı devam ediyor. İşte detaylar…