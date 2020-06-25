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taşı nedir? Tanzaya’da ortaya çıkan ne işe yarar, değeri nedir?

Dünyanın en değerli ve özel taşlarından biri olan taşı ismini bölgesinden almıştır. Tanzanya'da bir madenci, bulduğu en büyük iki tanzanit taşını hükümete satarak milyoner olmasıyla beraber sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Yeşil, kırmızı, mor ve mavi tonlarında bulunabilen taş süs eşyası olarak kullanılsa da taşın rengi, özellikleri, değeri gibi hakkında bilinmeyenler merak uyandırıyor. Buna göre; ? Tanzaya’da ortaya çıkan , değeri nedir?

Giriş Tarihi: 25.6.2020 15:21 ABONE OL
Tanzanit taşı nedir? Tanzaya’da ortaya çıkan Tanzanit taşı ne işe yarar, değeri nedir?

Dünyada sadece bölgesinde ortaya çıkan değerli taşlar arasında yer alan taşını bir madencinin bulup zengin olması sosyal medyada gündem oldu. Yalnızca ülkenin kuzeyinde çıkan ve gelecek 20 yıl içinde tükeneceği düşünülen özellikleri, değeri merak ediliyor. Dünyada nadir bulunan bir mücevher ve safir renkteki haliyle görenleri büyüleyen ? Tanzaya'da ortaya çıkan , değeri ve özellikleri nedir?

TANZANİT TAŞI NEDİR?

Tanzanit taşı 1967 yılında Tanzanya'da keşfedilmiş, ismini de buradan almıştır. Dünyanın başka bir bölgesinde de bulunmamaktadır. Tanzanya'da bir madencinin tanzanit taşını bulup bir gecede milyoner olmasıyla birlikte vatandaşlar tanzanit taşı hakkında detaylı bilgi araştırmasına geçti. Buna göre; Tanzanit taşı nedir?

İşte tüm bilgiler…

Tanzanit taşı nedir? Tanzaya’da ortaya çıkan Tanzanit taşı ne işe yarar, değeri nedir?

TANZANİT TAŞI NEDİR?

1967 yılında 'da keşfedilmiş, ismini de buradan almıştır. Dünyanın başka bir bölgesinde de bulunmamaktadır. Ancak saydam Zoisitin belirli sıcaklıkta ısıtılmasıyla da oluşturulabilmektedir.

TANZANİT TAŞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

taşını da içine alan Zoisit, metamorfik (başkalaşım) ve pegmatit (çizgisel granit) kayalar arasında oluşur. Saf haliyle saydam veya yarısaydamdır. Bünyesinde Kalsiyum, Alüminyum, Silisyum, Oksijen ve Hidrojen ile çok az miktarlarda olmak üzere Demir, Manganez, Magnezyum, Krom, Titanyum, Sodyum, Vanadyum, Stronsiyum ve Su bulunur.

Değişik yönlerden bakıldığında açıkça 3 farklı renk görünür. Parlak ışıkta bakıldığında mavi ile mor arasında renk değişimi meydana gelir. Tanzanit, kesinlikle Ultrasonik temizleyicilerle temizlenmemelidir. Buharla temizlenmesi güvenli değildir. Ilık suyla ve sabunla temizlenebilir. Hidroklorik e hidroflorik asitlerden uzak tutulmalıdır, zira asitler Tanzaniti aşındırır, hasar verir. Kuyumcuların kullandığı asetilen lambası alevinde ise eriyerek birbiriyle kaynaşır. Ani sıcaklık değişimlerinde ise çatlayabilir.

TANZANİT TAŞI NE İŞE YARAR, DEĞERİ NEDİR?

Sadece Tanzanya'da çıkarılan , koyu mor-mavi tonlarında oluyor. Dünyanın en nadir değerli taşları arasında gösterilen tanzanit madenlerinin 20 yıl içinde tamamen tükenebileceği belirtiliyor.

Tanzanit taşı nedir? Tanzaya’da ortaya çıkan Tanzanit taşı ne işe yarar, değeri nedir?
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