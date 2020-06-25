Tanzanit taşı nedir? Tanzaya’da ortaya çıkan Tanzanit taşı ne işe yarar, değeri nedir?

Dünyada sadece Tanzanya bölgesinde ortaya çıkan değerli taşlar arasında yer alan Tanzanit taşını bir madencinin bulup zengin olması sosyal medyada gündem oldu. Yalnızca ülkenin kuzeyinde çıkan ve gelecek 20 yıl içinde tükeneceği düşünülen Tanzanit taşı özellikleri, değeri merak ediliyor. Dünyada nadir bulunan bir mücevher ve safir renkteki haliyle görenleri büyüleyen Tanzanit taşı nedir? Tanzaya'da ortaya çıkan Tanzanit taşı ne işe yarar, değeri ve özellikleri nedir?
Tanzanit taşı 1967 yılında Tanzanya'da keşfedilmiş, ismini de buradan almıştır. Dünyanın başka bir bölgesinde de bulunmamaktadır. Tanzanya'da bir madencinin tanzanit taşını bulup bir gecede milyoner olmasıyla birlikte vatandaşlar tanzanit taşı hakkında detaylı bilgi araştırmasına geçti. Buna göre; Tanzanit taşı nedir?
İşte tüm bilgiler…
1967 yılında Tanzanya'da keşfedilmiş, ismini de buradan almıştır. Dünyanın başka bir bölgesinde de bulunmamaktadır. Ancak saydam Zoisitin belirli sıcaklıkta ısıtılmasıyla da oluşturulabilmektedir.
Tanzanit taşını da içine alan Zoisit, metamorfik (başkalaşım) ve pegmatit (çizgisel granit) kayalar arasında oluşur. Saf haliyle saydam veya yarısaydamdır. Bünyesinde Kalsiyum, Alüminyum, Silisyum, Oksijen ve Hidrojen ile çok az miktarlarda olmak üzere Demir, Manganez, Magnezyum, Krom, Titanyum, Sodyum, Vanadyum, Stronsiyum ve Su bulunur.
Değişik yönlerden bakıldığında açıkça 3 farklı renk görünür. Parlak ışıkta bakıldığında mavi ile mor arasında renk değişimi meydana gelir. Tanzanit, kesinlikle Ultrasonik temizleyicilerle temizlenmemelidir. Buharla temizlenmesi güvenli değildir. Ilık suyla ve sabunla temizlenebilir. Hidroklorik e hidroflorik asitlerden uzak tutulmalıdır, zira asitler Tanzaniti aşındırır, hasar verir. Kuyumcuların kullandığı asetilen lambası alevinde ise eriyerek birbiriyle kaynaşır. Ani sıcaklık değişimlerinde ise çatlayabilir.
Sadece Tanzanya'da çıkarılan tanzanit taşı, koyu mor-mavi tonlarında oluyor. Dünyanın en nadir değerli taşları arasında gösterilen tanzanit madenlerinin 20 yıl içinde tamamen tükenebileceği belirtiliyor.