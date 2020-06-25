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Tarladaki cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı!

Dün öğle saatlerinde 'da bir çiftçi tarlasına geldiğinde bir erkek cesedi bulmuştu. Yapılan incelemede adamın üzerinde darp izleri görülmüştü. Son dakika haberine göre; cesedi bulunan kişinin 9 yıl önce kadın cinayeti işleyen ve cezaevinde yatan 72 yaşındaki İsmet Çatak isimli emekli polis olduğu öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 10:15 Son Güncelleme: 25.6.2020 10:23 ABONE OL
Tarladaki cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı!

'da öğle saatlerinde tarlada bulunan erkek cesedinin, 9 yıl önce cinayet işleyen emekli polise ait olduğu belirlendi.

Tarladaki cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı!

Osmangazi ilçesi Kurudere mevkisinde tarlasına giden bir vatandaş, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Tarladaki cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişide darp izine rastlandı. Olay yerindeki incelemelerin ardından bulunan erkek cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tarladaki cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı!

CİNAYETTEN HAPİS YATAN EMEKLİ POLİS

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan erkek cesedi otopsiye alındı. Yapılan incelemenin ardından cesedin 72 yaşındaki İsmet Çatak'a ait olduğu tespit edildi.

Tarladaki cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı!

İznik'te oturan İsmet Çatak'ın emekli polis olduğu ve 9 yıl önce aynı ilçede cinayet işlediği ortaya çıktı.

Tarladaki cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı!

Çatak'ın parasını kaptırdığı G.Ş. isimli kadını Ayasoyfa Caddesi'nde sekiz el ateş ederek öldürdüğü ve 9 yıl hapis yattıktan sonra geçen yıl başında tahliye olduğu öğrenildi.

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Tarladaki cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı!
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