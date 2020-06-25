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Telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 800 bin lira dolandırdı

Telefon dolandırıcılığı vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Özellikle yaşlı vatandaşları arayıp kendilerini polis olarak tanıtan sahtekarlar, söyledikleri yalanla karşı tarafı korkutarak ellerindeki para ve ziynet eşyalarını alıp dolandırıyor. Son dakika haberine göre; Kütahya'da yaşayan 67 yaşındaki Fatma Dobus isimli kadın, kendisini arayıp "Bankanız soyuldu, hemen bankadan altınlarınızı alıp, göndereceğimiz görevliye teslim edin" diyen dolandırıcılar tarafından 800 bin lira dolandırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 14:38 ABONE OL
Telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 800 bin lira dolandırdı

Meydan Mahallesi'nde oturan Fatma Dobur'u arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, 'Bankanız soyuldu, altınlarınız çalındı. Yerlerine sahte olanları konulmuş olabilir. Hemen bankadan altınlarınızı alıp, göndereceğimiz görevliye teslim edin. Bizde kriminale gönderip inceleteceğiz'' dedi. Fatma Dobur, telaşa kapılarak bankanın özel kasasında bulunan yaklaşık 800 bin liralık ziynet eşyasını aldı. Eve dönen Dobur, altınlarını kapısına gelen başka bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra kendisini telefonla arayan kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Dobur, polise haber verdi.

Telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 800 bin lira dolandırdı

POLİS 100 APARTMAN VE İŞ YERİNDE KAMERA İNCELEDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,Fatma Dobur'un evinin bulunduğu sokaktan başlayarak yaklaşık 100 bina ve iş yerinde güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 800 bin lira dolandırdı

Kamera görüntülerinden evden altınları alan şüphelinin Mehmet Emin Demirkol olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada şüpheli Demirkol'un altınları aldıktan sonra Denizli'ye, oradan da Aydın'a geçtiği tespit edildi. Emniyet bünyesinde kurulan özel ekip, şüpheliyi takip ederek Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 800 bin lira dolandırdı

ALTINLAR KARŞILIĞINDA 5 BİN LİRA ALMIŞ

Kütahya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Emin Demirkol, Dobur'dan aldığı altınları, 5 bin lira karşısındaki Denizli'de bir adrese teslim ettiğini söyledi.

Telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 800 bin lira dolandırdı

Demirkol, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 800 bin lira dolandırdı

Polis, Fatma Dobur'u arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 800 bin lira dolandırdı
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