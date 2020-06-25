Haberler Yaşam Haberleri Telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 800 bin lira dolandırdı

Telefon dolandırıcıları yaşlı kadını 800 bin lira dolandırdı Telefon dolandırıcılığı vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Özellikle yaşlı vatandaşları arayıp kendilerini polis olarak tanıtan sahtekarlar, söyledikleri yalanla karşı tarafı korkutarak ellerindeki para ve ziynet eşyalarını alıp dolandırıyor. Son dakika haberine göre; Kütahya'da yaşayan 67 yaşındaki Fatma Dobus isimli kadın, kendisini arayıp "Bankanız soyuldu, hemen bankadan altınlarınızı alıp, göndereceğimiz görevliye teslim edin" diyen dolandırıcılar tarafından 800 bin lira dolandırıldı.

DHA Giriş Tarihi: 25.6.2020 14:38 ABONE OL

Meydan Mahallesi'nde oturan Fatma Dobur'u arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, 'Bankanız soyuldu, altınlarınız çalındı. Yerlerine sahte olanları konulmuş olabilir. Hemen bankadan altınlarınızı alıp, göndereceğimiz görevliye teslim edin. Bizde kriminale gönderip inceleteceğiz'' dedi. Fatma Dobur, telaşa kapılarak bankanın özel kasasında bulunan yaklaşık 800 bin liralık ziynet eşyasını aldı. Eve dönen Dobur, altınlarını kapısına gelen başka bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra kendisini telefonla arayan kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Dobur, polise haber verdi.





POLİS 100 APARTMAN VE İŞ YERİNDE KAMERA İNCELEDİ



Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,Fatma Dobur'un evinin bulunduğu sokaktan başlayarak yaklaşık 100 bina ve iş yerinde güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kamera görüntülerinden evden altınları alan şüphelinin Mehmet Emin Demirkol olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada şüpheli Demirkol'un altınları aldıktan sonra Denizli'ye, oradan da Aydın'a geçtiği tespit edildi. Emniyet bünyesinde kurulan özel ekip, şüpheliyi takip ederek Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.





ALTINLAR KARŞILIĞINDA 5 BİN LİRA ALMIŞ



Kütahya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Emin Demirkol, Dobur'dan aldığı altınları, 5 bin lira karşısındaki Denizli'de bir adrese teslim ettiğini söyledi.

Demirkol, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.