Uçuş yasağı kalkan ülkeler hangileri? THY yurt dışı uçuşları hangi ülkelere başladı?

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Uçuş yasağı kalkan ülkeler hangileri? uçuşları hangi ülkelere başladı?

Normalleşme süreci ile birlikte, uçuşları da kademeli olarak başlatıldı. Yurt dışı uçuşlarda da Maske ve HES kodu gibi tedbir uygulamaları mevcut. Gerekli tedbirlerin alınmasıyla birlikte başlatılan tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlar kullanılabiliyor. Genel Müdürlüğü’nce yurt dışı uçuş yasağı kalkan ve devam eden ülkeler paylaşıldı. Peki, THY hangi ülkelere uçuyor? İşte, uçuş yasağı kalkan ülkeler...

Giriş Tarihi: 25.6.2020 07:46 Son Güncelleme: 25.6.2020 07:46 ABONE OL
Uçuş yasağı kalkan ülkeler hangileri? THY hangi ülkelere uçuşlara başladı?

Haziran ayının başında, normalleşme sürecinin başlamasyıla birlikte havacılık sektöründe de yasaklar yerini tedbire bıraktı. Resmi otoritelerin önerileri ve SHGM kuralları doğrultusunda de uçularına başladı. Peki, hangi ülkelere uçuş yasağı kalktı ve hangi noktalar için yasak devam ediyor? Türk Hava Yolları tarafından duyurulan ve uçuş yasağı kalkan ülkeler bu başlık altında yer alıyor.

THY YURT DIŞI UÇUŞLARI GENİŞLİYOR!

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren New York'a haftada 5 uçuş, Chicago'ya haftada üç normal sefer THY tarafından gerçekleştirilecek. Los Angeles, Houston, Miami, San Francisco, Washington DC , Kanada'da Montreal, Toronto uçuşları da bu tarihten itibaren başlıyor. Bazı noktalara eskisi kadar yoğun uçuş henüz gerçekleştirilmeyecek ancak uçuş sayısı haftada üç günden de aşağı düşmeyecek.

Uçuş yasağı kalkan ülkeler hangileri? THY hangi ülkelere uçuşlara başladı?

tarafından işaret edilen yine 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Almata'dan başlayarak Bangkok, Pekin, Tokyo, Seul'e kadar her yere uçuşlar gerçekleştirilmeye başlanacak. Ortadoğu'daki bütün kentler hemen uçulacak yerler listesine girdi bile.

Uçuş yasağı kalkan ülkeler hangileri? THY hangi ülkelere uçuşlara başladı?

Haziran ayında başlayan uçuş sayısı da oldukça fazla. Kuzey Avrupa, Kuzey Afrika Sahra Altı Afrika gibi bölgelerdeki neredeyse tüm ülkelere uçuşlar başladı. (Kaynak: Hurriyet)

Uçuş yasağı kalkan ülkeler hangileri? THY hangi ülkelere uçuşlara başladı?
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Uçuş yasağı kalkan ülkeler hangileri? THY yurt dışı uçuşları hangi ülkelere başladı?
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