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'da dehşete düşüren olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı

’da yaşanan son dakika olayı tepkilere neden oldu. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından Kur’an-ı Kerim’in sayfaları yırtılarak çöpe atıldı. Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu çirkin davranış, mahalleli tarafından büyük tepki toplarken şahsın Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yere atma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gazetecilere açıklama yapan bir mahalle sakini "Bu manzarayı gördüğümüzde tüylerimiz diken diken oldu." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 12:04 Son Güncelleme: 25.6.2020 12:14 ABONE OL
Üsküdar'da dehşete düşüren olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı

Olay, 'da geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günü gece sıralarında meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından Kur'an-ı Kerim'in sayfaları iki gün üst üste yırtılarak cadde boyunca yerlere atıldı.

Üsküdar'da dehşete düşüren olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı

Yere atılan sayfalardan bir miktarı buruşturularak çöp konteynerlerine de atıldı. Gece vardiyasında inşaatta çalışan işçilerin sabahın erken saatlerinde işten eve dönerken yerlere saçılan Kuran-ı Kerim'in sayfalarını farkederek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Üsküdar'da dehşete düşüren olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı

İnşaatta çalışan işçiler de yere saçılan ve çöplere atılan sayfaları alarak inşaatta çalışırken kullandıkları baretin içine koyarak cami imamına teslim ettiler. Kimliği belirsiz şahsın Kuran-ı Kerim'i yırtarak yere atması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan polis ekiplerinin çirkin davranışı gerçekleştiren şahısları arama çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar'da dehşete düşüren olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı

ÇİRKİN SALDIRI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde cadde üzerinde bir şahıs yürüyor, elinde bulunan sayfaları küçük parçalara ayırıyor, küçük parçalara ayırdıktan sonra buruşturarak yere atarak gözden uzaklaşıyor daha sonra inşaat işçileri durumu fark ederek yere atılan sayfa parçalarını yerden topluyor.

Üsküdar'da dehşete düşüren olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı

BUNU YAPAN CEZASIZ KALMASIN

Yere atılan Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını fark ederek polise haber veren inşaat işçisi Sedat Atmaca, "'da bir şantiyede gece vardiyasında çalışıyorum. Arkadaşlarımla sabahleyin saat 05.00 sıralarında işten eve dönerken Kur'an-ı Kerim'in yırtılarak yere saçılmış bir durumda gördük.

Üsküdar'da dehşete düşüren olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı

Bu manzarayı gördüğümüzde tüylerimiz diken diken oldu. Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Bir insan ne için yaşar, Dini için yaşar, namusu işin yaşar, şerefi için yaşar.

Üsküdar'da dehşete düşüren olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı

Böyle bir ülkede Kur'an-ı Kerim'in yırtılarak yerlere saçılması ve buruşturulup çöpe atılması doğru mu? Bu duruma nasıl göz yumacağız. Bu değerimize nasıl sahip çıkacağız.

Üsküdar'da dehşete düşüren olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı

Sabahtan beri gözlerim doldu, uyuyamadım. Polis ekipleriyle birlikte sokak sokak gezerek topladık. Adamlar resmen çöpe atmışlar. Polis ekipleri mobese kamera kayıtlarını inceledi. Ekiplerin şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar'da dehşete düşüren olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı

Bunu yapan şahsın bulunarak adalete teslim edilmesi lazım. Yetkililerden bunu yapan şahsın cezasız kalmamasını istiyoruz" diye konuştu.

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Üsküdar'da dehşete düşüren olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı
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