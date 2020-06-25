Yaralar sarılıyor

İstanbul'da önceki gün aniden bastıran şiddetli fırtına, sağanak yağmur ve dolu yağışında en büyük hasarı alan ilçe Esenyurt'ta bilanço dün sular çekilince ortaya çıktı. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, "Yabancı uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk, AFAD ve itfaiye ekiplerimizce kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Yine başka bir binada mahsur kalan yabancı uyruklu iki kişiden 31 yaşındaki Ahmat Şaban hayatını kaybetmiştir. Esenyurt ilçemizde evlerinde konaklayamayacaklar için valiliğimizce konaklama imkânı sağlanmış, hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır" denildi. Esenyurt'ta bilançonun ağırlaşmasının en büyük nedeni Pınar mahallesinde Haramidere'nin taşması oldu. Bu nedenle birçok evin bodrum katını sel suları bastı. 1 kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan felaketin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Önceki gece ve dün gün boyunca bodrum katlardaki suların tahliyesi için mesai harcandı. Su ve çamurla kaplanan ev ve işyerleri temizlendi, ilaçlama yapıldı. Olay yerine giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bu, yıllardır kangren olmuş bir sorun. Göreve geldiğim ilk günden beri İSKİ ile bu sorunları konuşuyorduk, bir proje hazırladık. Normalde burası dere yatağıydı, imara izin verilememesi gerekiyordu." dedi. Belediye mağdur vatandaşlar için merkez spor salonunu hazır hale getirdi. Vatandaşlar için yemek, giysi ve yataklar hazırlandı. Bazı vatandaşlar ise otellerde ağırlandı. Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere tüm birimler çalışmalarını sürdürüyor. 140 kişiden oluşan 27 ekiplik zabıta personeli, olayın meydana geldiği mahallelerde kontrolü sağlarken, 400 kişilik temizlik ekibi; 4 kepçe, 15 kamyon, 6 yıkama tankeri, 8 süpürge aracı ve çöp tahliye araçlarıyla bina içleri ve sokaklarda yaptıkları su tahliye çalışmalarının ardından detaylı temizlik işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Evleri zarar gören 285 aileye sıcak yemek yardımı yapılıyor.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Tekrar yaşanmaması ile ilgili tedbirler alıyoruz. Ekrem İmamoğlu Başkanımız ile de görüştük. İSKİ, Haramidere ile ilgili çalışmalarına bugünden itibaren başlıyor. Olabilecek en kısa zamanda bir daha bu şekilde bir taşkınla, vatandaşlarımızın üzücü bir durumla karşılaşmaması ile ilgili çalışmalarını yapıyor" dedi. Sel baskınında ölen Ahmat Şaban'ın kuzenine, "Sen çık, odadan bir şey alıp geliyorum" deyince içeride mahsur kaldığı öğrenildi. Suriye'deki iç savaşta bir bacağını kaybeden Muhammed Yasir Isa suların evi basmasıyla yere düşünce kuzeni, Isa'yı kaldırarak dışarı çıkmasına yardımcı olmuş. Ahmat Şaban kuzenine, "Sen çık. Odadan bir şey alıp geliyorum" deyince içeride mahsur kalarak hayatını kaybetmiş.Su baskını sırasında zemin kattaki dairede çocukları Ahmet (5), Muhammed (3) ve Rehaf Mervan (2) ile birlikte kurtarılan Libyalı Mervan Ahmet Ebubekir Zireyk dün çocuklarını hastanede bırakarak akrabası Muhammed Kordi ile birlikte evine geldi. Kordi, "Camları kırdık. Elim yaralandı fakat yine de çocukları çıkarmak için mücadele verdim. Suyun altına girdim" dedi.ESENYURT'TAKİ sel felaketi sırasında mucize bir kurtuluş da yaşandı. Murat Coşkun adlı vatandaşın bodrum katta son anda kurtarıldığı anlar hafızalara kazındı. Evinden elini camdan dışarı sallayan ve komşularının uzattığı su hortumuyla nefes alan Murat Coşkun, "Sokağın başında dalga gibi tsunamiyi gördüm. İçeriye girdim ve o sırada cam patladı. Bodrum katta ölümü yaşadım" dedi. Kendisine uzatılan su hortumuyla nefes alarak yaşama tutunan Coşkun, "Ölümle yaşam arasında incecik bir çizgi olduğunu gördüm. Camı kapatmak için eve girmiştim. Daireye aniden sular girdi.30 saniye suda nefessiz kaldım. Elimi pencereden uzattım. Ölümün soğukluğunu hissettim. 13 dakika suyun altında kaldım. Uzatılan hortumdan nefes aldım" dedi.BÖLGEDE incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yaraları sarmak için devletin seferber olduğunu söyledi. Kaya, "Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte intikal etti. Hasar çalışmaları titizlikle sürdürülecek ve vatandaşlarımıza sosyal desteklerimiz sosyal yardımlarımız bugün itibariyle başlamış olacak" diye konuştu.