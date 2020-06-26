65 yaş ve üzerine tatil izni çıktı

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat iznine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla seyahat edebilecek.Son 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar böbrek yetmezliği olan ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak. 65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar, otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecek.