SON DAKİKA HABERİ: Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 26 Haziran

Van'da dün yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah saatlerinde Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir, Balıkesir, Aydın ve Muğla başta olmak üzere pek çok çevre ilde hissedilen deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Son olarak Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.3 km olarak belirlenirken, sarsıntı 22.36'da meydana geldi.

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! KANDİLLİ VE AFAD SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ

Akdeniz'de yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin bilgileri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz…