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HABERİ: 'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 26 Haziran

ve Kandilli Rasathanesi tarafından gelen bilgisine göre, 'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı pek çok çevre ilde hissedilirken, depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi gelmedi. Öte yandan depremin derinliği ise yerin 8.3 km altında gerçekleşti. İşte Kandilli ve AFAD tarafından son dakika olarak geçilen depreme ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 26.6.2020 23:03 Son Güncelleme: 26.6.2020 23:04 ABONE OL
Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika olarak geçti

Van'da dün yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah saatlerinde Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir, Balıkesir, Aydın ve Muğla başta olmak üzere pek çok çevre ilde hissedilen deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Son olarak Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen bilgisine göre, 'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.3 km olarak belirlenirken, sarsıntı 22.36'da meydana geldi.

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! KANDİLLİ VE AFAD SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ

Akdeniz'de yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin bilgileri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz…

Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika olarak geçti

SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi () tarafından kaydedilen depremleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. İşte anbean son depremler…

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son dakika olarak geçti
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SON DAKİKA HABERİ: Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 26 Haziran
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