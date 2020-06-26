SON DAKİKA HABERİ: Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 26 Haziran

Van'da dün yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah saatlerinde Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir, Balıkesir, Aydın ve Muğla başta olmak üzere pek çok çevre ilde hissedilen deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Son olarak Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.3 km olarak belirlenirken, sarsıntı 22.36'da meydana geldi.
Akdeniz'de yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin bilgileri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz…
SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından kaydedilen depremleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. İşte anbean son depremler…