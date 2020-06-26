Akıllara durgunluk veren soygun! Gündüz melek gece şeytan





REFAKATÇİLİK YAPIP YALNIZ YAŞLILARIN GÜVENİNİ KAZANDI

Cezaevinden izinli olarak çıkan Salih Ramazan S'nin, gündüzleri hastane odalarını tek tek dolaşarak yanında refakatçisi olamayan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaştığı, gün boyu yanlarında kalıp refakat ettiği yaşlıların güvenlerini kazanarak adres bilgilerini elde ettiği ve gece ise öğrendiği adreslere giderek boş olan evlerde rahat bir şekilde hırsızlık yaptığı belirlendi.